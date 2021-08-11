Кабель «Полярный экспресс» превратит Севморпуть в цифровую магистраль Арктики

Россия начала на Крайнем Севере уникальный проект по прокладке самого протяженного морского оптоволоконного кабеля в мире. Им станет кабель «Полярный экспресс», который начнется в заполярной Териберке, а закончится во Владивостоке, пройдя по дну двух океанов, Северного Ледовитого и Тихого, около 12 650 км. Новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) будет настоящей «цифровой артерией» российской Арктики, пройдя всю трассу Северного морского пути.

Какие задачи должен выполнять новый подводный кабель? И какие возможности получит Россия от реализации этого проекта? Об этом — в материале ФАН.

Кадр из фильма «Левиафан». /

Кабель не сразу укладывался

Точка выхода нового российского подводного кабеля расположена на береговой станции в районе заполярного поселка Териберка на Кольском полуострове. Символично, что именно там в 2014 году проходили основные натурные съемки фильма «Левиафан», темами которого были русская безнадега и тяготы жизни в северных поселках.

Парадоксально, но с тех пор Териберка стала одним из центров российского туризма: кинематографическая слава превратила поселок в Мекку для заезжих путников, а инфраструктура и состояние поселка радикально изменились в лучшую сторону. Теперь же Териберка планирует стать одним из центров начавшейся цифровизации Крайнего Севера.

Наклонная часть нового кабеля уже готова. Российские специалисты с помощью установок горизонтального бурения уложили первые 4 километра кабеля в самой Териберке и прибрежной зоне Баренцева моря. Теперь эту прибрежную часть цифровой магистрали надо соединить с глубоководным кабелем, прокладка которого стартовала в конце прошлой недели.

Оптоволоконный кабель «Полярного экспресса» рассчитан на экстремальные условия Арктики — он выдерживает температуру от -50 до +50 ºС и укладывается с заглублением до полутора метров, для защиты от траления или случайной постановки судов на якорь в зоне его трассы. Там, где углубление кабеля невозможно произвести по геологическим или иным причинам, его «оденут» в одинарную или двойную броню, обеспечивающую усилие на разрыв до 50 тонн.

ТАСС / Федосеев Лев

Из Териберки судно-кабелеукладчик пойдет в восточном направлении, чтобы за две навигации, 2021 и 2022 годов, дойти до следующего пункта выхода кабеля на сушу — поселка Амдерма, расположенного в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Там уже стартовали подготовительные работы по сооружению приемной наземной станции «Полярного экспресса», до которой кабель должен дойти к следующему лету.

Для прокладки и настройки ВОЛС будет использоваться целый флот кабельных, вспомогательных и научно-исследовательских судов. Уже к 2025 году ВОЛС должен связать с «большой землей» два главных арктических порта России — Диксон на Таймыре и Певек на Чукотке.

Скорее всего, для удержания таких высоких темпов работы одновременно придется вести сразу на нескольких участках, ведь в суровых условиях Арктики суда-кабелеукладчики могут работать лишь несколько месяцев в году, когда море свободно ото льда.

В 2026 году должен быть запущен дальневосточный сегмент «Полярного экспресса», который свяжет Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Находку и Владивосток. В итоге оба сегмента кабеля соединятся в Беринговом проливе.

ТАСС / Федосеев Лев

Что получит Россия

Роль «Полярного экспресса» для развития Крайнего Севера трудно переоценить.

Во-первых, сам по себе проект по его изготовлению, укладке и вводу в эксплуатацию — это уже высочайшие технологии, наличием которых могут похвастаться лишь десяток стран во всем мире. При этом сам кабель будет полностью российским: его производство налажено в Мурманске, на специально построенном для этих целей заводе.

Во-вторых, ВОЛС обеспечит устойчивую телефонную и интернет-связь в обширнейших регионах российской Арктики. Сложность этих территорий в том, что они находятся на большом удалении от центральных районов страны и строительство наземных кабельных линий к ним сопряжено с массой проблем. Например, с фактором вечной мерзлоты, в которой кабельное оборудование часто выходит из строя.

Есть проблема и со спутниковой связью. В высоких широтах ее могут обеспечивать только аппараты на высокоэллиптической орбите типа «Молния», но таких спутников надо больше, чем на геостационарной орбите, их срок жизни короче, а пропускная способность каналов связи все же недостаточна для задач сегодняшнего дня.

Проект «Полярного экспресса» позволяет уйти от недостатков и ограничений наземных и спутниковых линий связи. Прокладка 12 650 км кабеля из шести пар оптических волокон позволит обеспечит скорость передачи данных до 100 Тбит/с при задержке сигнала менее 90 миллисекунд — это на уровне современных ВОЛС, работающих в других регионах России.

ТАСС / Федосеев Лев

Благодаря этому Крайний Север перестанет быть «глухим углом», который связан с «большой землей» лишь тонкими ниточками ненадежных каналов связи. Он получит настоящее «цифровое шоссе», во многом превосходящее линии связи в других регионах страны.

В целом, цифровизация Арктики и трассы Северного морского пути позволит развивать другие важнейшие проекты в этих удаленных районах, с опорой на надежную и современную связь.