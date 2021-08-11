Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 14:20
14:18
Экономика
В России ожидается резкое падение цен на смартфоны Xiaomi
14:17
Общество
«Преданный своему городу человек»: певица Лазарева поддержала Буланову после решения ТИК
14:16
Общество
Уровень воды в реке Амур достиг рекордных значений
14:16
Происшествия
Задолженность по зарплате обернулась для главы организации на Кубани уголовным делом
14:12
Армия
Шойгу призвал защищать от посягательств национальные символы России
14:07
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после жалоб петербуржцев на шум от самолетов
14:06
Общество
Эфир: От каких угроз надо спасать российских детей и подростков
14:00
ФАН-ТВ
Разлив нефти в Черном море. События дня
14:00
Общество
Эксперт предупредил, что Крыму придется терпеть аномальные ливни до 2023 года
13:57
Весь мир
Глава МИД Израиля прибыл с историческим визитом в Марокко
Все новости

Дерматолог объяснил, чем опасен отказ от ежедневного душа

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:35
Общество
Дерматолог объяснил, чем опасен отказ от ежедневного душа
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 11 августа. Пренебрежение гигиеническими процедурами, в том числе ежедневным душем, грозит обострением болезней кожи, предупредила дерматолог Эмека Окороча.

Отказ от ежедневного душа может негативно сказаться на состоянии кожи. Нерегулярное мытье тела способно спровоцировать гиперпигментацию, псориаз и экзему. Помимо прочего, от человека будет исходить неприятный запах из-за размножения бактерий, подчеркнула дерматолог.

Еще одной опасностью пренебрежения гигиеной является снижение чувствительности к ультрафиолету. Причиной тому может стать чрезмерная потливость, пишет News.ru. Ежедневно следует мыть ступни, гениталии и подмышки, рассказала косметолог Ялда Джамал.

Людям с сухой кожей не рекомендуется вытираться полотенцем после душа. Вместо этого нужно нанести на влажное тело питательные средства и надеть махровый халат. Таким образом вещества лучше начнут усваиваться клетками эпидермиса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дерматолог объяснил, чем опасен отказ от ежедневного душа
здоровье душ дерматолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru