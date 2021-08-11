Дерматолог объяснил, чем опасен отказ от ежедневного душа

Москва, 11 августа. Пренебрежение гигиеническими процедурами, в том числе ежедневным душем, грозит обострением болезней кожи, предупредила дерматолог Эмека Окороча.

Отказ от ежедневного душа может негативно сказаться на состоянии кожи. Нерегулярное мытье тела способно спровоцировать гиперпигментацию, псориаз и экзему. Помимо прочего, от человека будет исходить неприятный запах из-за размножения бактерий, подчеркнула дерматолог.

Еще одной опасностью пренебрежения гигиеной является снижение чувствительности к ультрафиолету. Причиной тому может стать чрезмерная потливость, пишет News.ru. Ежедневно следует мыть ступни, гениталии и подмышки, рассказала косметолог Ялда Джамал.

Людям с сухой кожей не рекомендуется вытираться полотенцем после душа. Вместо этого нужно нанести на влажное тело питательные средства и надеть махровый халат. Таким образом вещества лучше начнут усваиваться клетками эпидермиса.