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Певица Анастасия Крайнова пожелала Татьяне Булановой дойти до своей цели

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:47
Общество
Певица Анастасия Крайнова пожелала Татьяне Булановой дойти до своей цели
instagram.com  /  @nastyakraynova_

Российская певица, экс-участница группы «Тутси» Анастасия Крайнова прокомментировала новость об отказе в регистрации Татьяны Булановой на выборы в городской парламент Санкт-Петербурга. В беседе с корреспондентом ФАН артистка поддержала свою коллегу по цеху.

Накануне стало известно, что территориальная избирательная комиссия №17 отказала Булановой в регистрации по причине якобы недостоверных подписей избирателей, собранных сторонниками кандидата от партии «Родина». Сама певица считает, что таким образом местные чиновники не дают ей пробиться в парламент и приносить пользу родному городу.

«Видите, у нас всегда так было — когда человек хочет сделать что-то хорошее, ему всегда вставляют палки в колеса. В этой ситуации хочется только поддержать ее, ведь такие дела, как она делает, большого стоят», — говорит Анастасия Крайнова.

Певица Анастасия Крайнова пожелала Татьяне Булановой дойти до своей цели
Global Look Press  / Anna Salynskaya / Russian Look

Экс-участница популярной группы надеется на пробивную силу Булановой, которая заявила, что не бросит борьбу за свое право избираться в петербургский ЗакС. На стороне звезды, стоит отметить, стоят десятки тысяч жителей города, поддержавшие ее социальную инициативу «Ленинградская надбавка».

«Я надеюсь, что все-таки эти палки сломаются в колесах, чтобы она дошла до своей цели. <…> Думаю, что люди-то [ее] поддержат, но вы же понимаете, что не всегда они решают. Думаю, там очень много других подводных течений», — заключила собеседница агентства.

Ранее Анастасия Крайнова «на все 200%» поддержала инициативу «Ленинградская надбавка». Она заявила, что такая практика должна распространиться на всю страну, ведь некоторые наши пенсионеры живут в действительно ужасных условиях.

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санкт-петербург татьяна буланова ленинградская надбавка анастасия крайнова выборы в закс
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