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Председателя совета директоров ростовского «Водоканала» подозревают в хищении более 200 млн рублей
Общество
Председателя совета директоров ростовского «Водоканала» подозревают в хищении более 200 млн рублей
mvd.ru  / 

Ростов-на-Дону, 11 августа. По решению Ленинского районного суда донской столицы, председатель совета директоров АО «Водоканал Ростов-на-Дону» отправлен в СИЗО сроком на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. 

По версии следствия, в конце ноября прошлого года «путем обмана и злоупотребления доверием» генерального директора «Водоканал Ростов», Георгий Светлицкий похитил у предприятия 204,2 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В настоящее время устанавливаются личности всех причастных к преступлению, с которыми мошенник  действовал по предварительному сговору. 

Несколько лет назад арестовали и отца Георгия Светлицкого. Он был президентом АО «Евразийский», куда входил «Водоканал Ростов». Президента арестовали в 2016 году по обвинению в мошенничестве. В октябре 2020 года Светлицкий-старший был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что полиция нагрянула с обысками в «Водоканал Ростов». Представители силовых структур изъяли все документы. По первоначальным данным, обыски были связаны с уголовным делом, возбужденным против одного из руководителей организации. 

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