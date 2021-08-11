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На Украине начали производство армейского внедорожника на базе американского Jeep
Армия
На Украине начали производство армейского внедорожника на базе американского Jeep
pixabay.com

Одесса, 11 августа. Одесская компания «Телекарт-Прибор» занялась производством командно-штабных машин, которые заменят в рядах ВСУ советские УАЗ-3151. Об этом заявило издание Ukrainian Military Pages.

Планируется, что Вооруженные силы Украины в 2022 году получат новый внедорожник Kia KM450. Машина будет создана на основе американского Kaiser Jeep M715 времен войны во Вьетнаме. Специалисты рассчитывают, что украинский джип пройдет государственные испытания к концу 2021 года. KIA KM450 будут испытывать на современной автомобильной базе.

Оригинальный Kaiser Jeep M715 находится на вооружении ВС США еще с 1965 года. В период 1967-1969 годов было изготовлено более 33 тыс. военных машин. Разработкой этих джипов занимается компания Kia Motors. Конструкторы в 1998 году улучшили Kaiser Jeep M715 до версии KM450, которую планируют использовать на Украине. Машина предназначена для буксировки артиллерийских установок, минометов, а также способна заменить санитарный или штабной автомобиль.

Ранее сообщалось, что украинские конструкторы признали превосходство российских танков по количеству и качеству. Украина располагает только 45 модернизированными танками Т-84, БМ «Оплот», Т-80БВ, Т-80УД. При этом в Киеве уверены, что страну не принимают в НАТО из-за слишком «большой военной мощи», пишет RT.

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украина сша jeep
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