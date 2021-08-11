Пользователи Сети заподозрили у Байдена деменцию из-за инцидента перед Белым домом

Вашингтон, 11 августа. Интернет-пользователи и критики президента США Джо Байдена в очередной раз предположили, что у американского лидера деменция. Об этом сообщили журналисты.

Издание The Hill опубликовало кадры возвращения президента США в Белый дом. Спецагент указывал Байдену, как пройти по дорожке к резиденции. Однако глава государства решил последовать за представителем Секретной службы вверх по лужайке. «Заблудившийся» лидер вызвал у сограждан неудобные вопросы.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни предположили, что Байден страдает от деменции. Другие полагают, что спецагент предупредил президента об обходном пути.

Президент США неоднократно попадал в неловкие ситуации. В прошлый раз Байден заявил, что 350 миллионов американцев привились от коронавируса. Однако население Соединенных Штатов составляет около 332 миллионов человек.