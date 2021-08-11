ЕСПЧ признал законными решения российских судов по Грудинину

Страсбург, 11 августа. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законность решений российских инстанций по делу директора «Совхоза имени Ленина» в Подмосковье Павла Грудинина.

Он также указал на неприемлемость жалобы самого Грудинина. Директор предприятия обратился с обращением из-за решения Видновского городского суда от 2019 года. Согласно постановлению инстанции, из владения Грудинина выбыла 41,91% акций «Совхоза имени Ленина».

Ранее Верховный суд России также признал законным снятие директора предприятия с выборов в Госдуму. Соответствующее решение вынес ЦИК.