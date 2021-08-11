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ЕСПЧ признал законными решения российских судов по Грудинину

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:26
Политика
ЕСПЧ признал законными решения российских судов по Грудинину
ФБА «Экономика сегодня»

Страсбург, 11 августа. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законность решений российских инстанций по делу директора «Совхоза имени Ленина» в Подмосковье Павла Грудинина.

Он также указал на неприемлемость жалобы самого Грудинина. Директор предприятия обратился с обращением из-за решения Видновского городского суда от 2019 года. Согласно постановлению инстанции, из владения Грудинина выбыла 41,91% акций «Совхоза имени Ленина».

Ранее Верховный суд России также признал законным снятие директора предприятия с выборов в Госдуму. Соответствующее решение вынес ЦИК.

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