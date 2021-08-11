«Он не от пандемии умер»: вдова Мамонова раскрыла причину его смерти

Москва, 11 августа. Вдова известного артиста и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что стало причиной тяжелого состояния ее мужа и какая именно болезнь привела к его смерти.

Спустя несколько недель после смерти артиста его супруга до сих пор не может смириться с потерей. Она больше 40 лет была с ним рядом не только дома, но и на работе, в качестве его организатора и продюсера.

Ольга Мамонова уверена, что звание заслуженного или народного артиста ее мужа помогло бы им проще пережить период пандемии коронавируса. Однако, несмотря на все старания, несколько лет назад Минкультуры отказал Мамонову в наградах.

«Мне как административному лицу было бы веселей и радостней, если бы Петю наградили. И с пандемией, возможно, мы бы справилась лучше. А так… Несправедливость одна. Меня унизили, да еще эта пандемия навалилась, вот у человека и опустились руки», — поделилась вдова с корреспондентом kp.ru.

После обнаружения коронавируса нового типа артист не хотел обращаться к врачам. Ему казалось, что именно в больнице он встретит свою смерть, поэтому старался оттягивать момент госпитализации и лечился с помощью чаев и воды.

«Легкие пожирались и пожирались каждый день. Он же не от пандемии умер, а от заражения крови. Лег в больницу с ковидом, а на 14-й день у него начался абсцесс, попала бактериологическая инфекция в кровь», — объяснила журналистам Мамонова.

Ранее вдова основателя рок-группы «Звуки Му» рассказала, что ей осталось в наследство от супруга. По словам Ольги Мамоновой, главное ее наследство — 20 кошек и три собаки.