Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 14:19
14:18
Экономика
В России ожидается резкое падение цен на смартфоны Xiaomi
14:17
Общество
«Преданный своему городу человек»: певица Лазарева поддержала Буланову после решения ТИК
14:16
Общество
Уровень воды в реке Амур достиг рекордных значений
14:16
Происшествия
Задолженность по зарплате обернулась для главы организации на Кубани уголовным делом
14:12
Армия
Шойгу призвал защищать от посягательств национальные символы России
14:07
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после жалоб петербуржцев на шум от самолетов
14:06
Общество
Эфир: От каких угроз надо спасать российских детей и подростков
14:00
ФАН-ТВ
Разлив нефти в Черном море. События дня
14:00
Общество
Эксперт предупредил, что Крыму придется терпеть аномальные ливни до 2023 года
13:57
Весь мир
Глава МИД Израиля прибыл с историческим визитом в Марокко
Все новости

«Он не от пандемии умер»: вдова Мамонова раскрыла причину его смерти
Общество
«Он не от пандемии умер»: вдова Мамонова раскрыла причину его смерти
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 11 августа. Вдова известного артиста и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала, что стало причиной тяжелого состояния ее мужа и какая именно болезнь привела к его смерти.

Спустя несколько недель после смерти артиста его супруга до сих пор не может смириться с потерей. Она больше 40 лет была с ним рядом не только дома, но и на работе, в качестве его организатора и продюсера.

Ольга Мамонова уверена, что звание заслуженного или народного артиста ее мужа помогло бы им проще пережить период пандемии коронавируса. Однако, несмотря на все старания, несколько лет назад Минкультуры отказал Мамонову в наградах.

«Мне как административному лицу было бы веселей и радостней, если бы Петю наградили. И с пандемией, возможно, мы бы справилась лучше. А так… Несправедливость одна. Меня унизили, да еще эта пандемия навалилась, вот у человека и опустились руки», — поделилась вдова с корреспондентом kp.ru.

После обнаружения коронавируса нового типа артист не хотел обращаться к врачам. Ему казалось, что именно в больнице он встретит свою смерть, поэтому старался оттягивать момент госпитализации и лечился с помощью чаев и воды.

«Легкие пожирались и пожирались каждый день. Он же не от пандемии умер, а от заражения крови. Лег в больницу с ковидом, а на 14-й день у него начался абсцесс, попала бактериологическая инфекция в кровь», — объяснила журналистам Мамонова.

Ранее вдова основателя рок-группы «Звуки Му» рассказала, что ей осталось в наследство от супруга. По словам Ольги Мамоновой, главное ее наследство — 20 кошек и три собаки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Он не от пандемии умер»: вдова Мамонова раскрыла причину его смерти
здоровье смерть вдова мамонов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru