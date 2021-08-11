Космические Олимпийские игры впервые прошли на МКС

Первые в истории космические Олимпийские игры прошли на МКС. Семь атлетов соревновались за звание лучшего в четырех дисциплинах.

Французский космонавт Том Песке опубликовал в свой Twitter новость о победителях Олимпиады. В дисциплине «вольная программа без пола» первое место взял русский атлет Петр Дубров — он не коснулся ни одного предмета на борту корабля. Судьи, они же участники, присвоили звание победителя российскому космонавту.

Так же в космические Олимпийские игры входили такие дисциплины, как «неГандбол»; «космическое синхронное плавание»; «стрельба без гравитации». Все «виды спорта» обладают высоким уровнем космической сложности.

Так дисциплина «неГандбол» отличается от других тем, что шарик для пинг-понга необходимо было забить силой дыхания.

«Космическое синхронное плавание» более приближено к реальности. Перед полетом в космос атлета готовят справляться со всеми трудностями в воде. Между двумя командами завязалась нешуточная битва. Одно неверное движение, и невесомость возьмет под контроль движения синхронистов.

Еще одной из дисциплин стала «Стрельба без гравитации». В состоянии невесомости резинку «заряжают», и она летит в мишень. По словам космонавтов, такая стрельба проще, не нужно рассчитывать траекторию, силу ветра и другие земные стихии.

Шуточное развлечение космонавтов в будущем может стать традицией и перерасти в большее — космическую Олимпиаду.