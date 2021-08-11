Бизнесмен Пригожин выступил за обновление состава петербургского ЗакСа

Санкт-Петербург, 11 августа. Предприниматель Евгений Пригожин высказался о ситуации вокруг противостояния партии «Родина» и территориальной избирательной комиссии (ТИК) Санкт-Петербурга.

По словам бизнесмена, состав Заксобрания в Петербурге не меняется десятками лет. Он отметил, что инвесторы не желают осуществлять в этом городе какую-либо деятельность в связи с плохими условиями. Соответствующий комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Инвесторы бегут отсюда, как стадо бизонов. Бизнес имеет, наверное, худшие условия по стране», — объяснил бизнесмен.

Обновленный ЗакС мог бы исправить положение дел в городе, уверен бизнесмен. Нужны люди, которые будут решать проблемы, добиваться от властей реальной помощи бизнесу и простым петербуржцам, подчеркнул он.

«Губернатору нужны сильные депутаты, а не стадо молчаливых овец, которые будут продолжать набивать себе карманы», — считает предприниматель.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Касательно ситуации вокруг кандидата Татьяны Булановой — ей открыта дорога в Госдуму, что еще более престижно, чем петербургский ЗакС, сказал бизнесмен. По его мнению, в местном парламенте она, как главный патриот Санкт-Петербурга, может принести колоссальную пользу.

Ранее председатель партии «Родина» Алексей Журавлев отреагировал на отказ ТИК регистрировать Буланову на выборы в ЗакС. Депутат назвал этот факт «вопиющим произволом» и призвал отменить неправомерное решение местной комиссии.