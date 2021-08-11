Ирина Винер-Усманова рассказала о своей мечте

Москва, 11 августа. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, какие чувства испытывает от ухода из большого спорта ее воспитанниц.

Тренер российской сборной по художественной гимнастике подчеркнула, что любит всех своих воспитанниц. Она вспомнила, как плакала после решения Юлии Барсуковой завершить карьеру. Винер-Усманова также призналась, что скучает по Алине Ккабаевой.

«Хотела бы, чтобы она (Алина Кабаева) дальше продолжала выступать, но вот так сложилось. Мечтаю, чтобы она вернулась — как консультант, как тренер, как кто-нибудь», — сказала специалист в интервью "Р-Спорт".

Ранее олимпийская чемпионка Алина Кабаева отреагировала на результаты финала соревнований по индивидуальному многоборью в художественной гимнастике на ОИ-2020 в Токио. По ее словам, израильтянке Линой Ашрам несправедливо досталась золотая медаль.