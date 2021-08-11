Месси рассказал о своих друзьях в раздевалке «ПСЖ»

Париж, 11 августа. Аргентинский нападающий Лионель Месси во время пресс-конференции заявил, что для него будет чем-то невероятным играть в одной команде вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе.

«Я буду играть с одними из лучших футболистов мира. То, что у меня есть друзья и знакомые в раздевалке «ПСЖ» — это очевидно: как минимум Анхель Ди Мария и Леандро Паредес (игроки сборной Аргентины. — Прим. Ред.)», — сказал 34-летний форвард.

Он также напомнил, что вместе с Неймаром защищал цвета каталонского клуба. По его словам, Неймар сыграл важную роль в трансфере.

Накануне нападающий сборной Аргентины Лионель Мессии подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» с возможностью продления еще на один сезон. Руководство «Барселоны» пришлось расстаться с звездным игроком из-за особого регламента Ла Лиги, связанного с доходами клуба и игроков.