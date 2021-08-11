В кукольном театре поставят спектакли по Достоевскому и Салтыкову-Щедрину

Владимир, 11 августа. Владимирский театр кукол выиграл грант Союза театральных деятелей России и проведет на его средства фестиваль

На средства гранта Союза театральных деятелей России, выигранного Владимирским кукольным театром, в сентябре будет проведен IV Межрегиональный фестиваль театров кукол "Золотое колечко". Как и в прошлые годы, во владимирском фестивале примут участие театры кукол из многих регионов страны. Особенностью нынешнего фестиваля будут вечерние показы спектаклей, созданных по произведениям русской классики и адресованных взрослой аудитории, сообщают "Владимирские ведомости". Например, запланированы спектакли "Белые ночи" и "Кроткая" по Достоевскому, "Чижиково горе" по сказке Салтыкова-Щедрина, "Пиковая дама" по мотивам повести Пушкина.