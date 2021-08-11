В России не зафиксировали случаев заражения йота-штаммом коронавируса

Москва, 11 августа. Случаев заражения мутацией коронавируса «Йота» не зафиксировали среди населения России.

Об этом рассказали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме того, предпосылок к тому, что йота-штамм коронавируса получит широкое распространение, нет. Сейчас в мире основной циркулирующей мутацией является «Дельта».

Тестировать студентов на наличие коронавируса ранее предложили в России. Инициатива поступила от врача-вирусолога Евгения Тимакова. Проводить мониторинг необходимо раз в две недели.