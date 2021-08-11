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Захарова упрекнула Запад в отсутствии «либерального флера» при подавлении протестов

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:07
Политика
Захарова упрекнула Запад в отсутствии «либерального флера» при подавлении протестов
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 11 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула Запад в отсутствии «либерального флера» при подавлении протестов на фоне слов президента Литвы Гитанаса Науседы.

Глава прибалтийской республики заявил, что в России жестко подавляют протесты и сравнил это с «эпохой советского диктатора Иосифа Сталина». Однако полиция Литвы 10 августа применила слезоточивый газ против своих же граждан у здания парламента.

«Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат сопроводила пост ироничным хештегом «это другое».

Захарова ранее вступилась за спортсменок Ярославу Магучих и россиянку Марию Ласицкине, которые сфотографировались на Олимпиаде. Представитель МИД РФ осадила украинских политиков за критику снимка.

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захарова запад протесты
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