Захарова назвала провокацией призывы Киева разместить системы ПВО США на Украине

Москва, 11 августа. Призывы Киева разместить на Украине подразделения сил ПВО американской армии носят провокационный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, идея, с которой выступил вице-премьер Украины Алексей Резников, доказывает провокационный характер киевской политики по отношению к России.

Накануне Резников предложил разместить на украинской территории средства противовоздушной обороны Вооруженных сил США. Такую идею чиновник озвучил во время встречи с руководителем американского фонда «Джеймстаун» (признан нежелательной организацией на территории России) Гленом Говардом.