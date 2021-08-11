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Захарова назвала провокацией призывы Киева разместить системы ПВО США на Украине

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:02
Армия
Захарова назвала провокацией призывы Киева разместить системы ПВО США на Украине
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 11 августа. Призывы Киева разместить на Украине подразделения сил ПВО американской армии носят провокационный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, идея, с которой выступил вице-премьер Украины Алексей Резников, доказывает провокационный характер киевской политики по отношению к России.

Накануне Резников предложил разместить на украинской территории средства противовоздушной обороны Вооруженных сил США. Такую идею чиновник озвучил во время встречи с руководителем американского фонда «Джеймстаун» (признан нежелательной организацией на территории России) Гленом Говардом.

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украина россия захарова
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