Норкин сразил зрителей "Места встречи" наповал шуткой про чай, Индию и Вовочку

Москва, 11 августа. Телеведущий Андрей Норкин вернулся в эфир НТВ в новом сезоне программы «Место встречи» и порадовал зрителей очередной смешной историей.

Вернувшийся из отпуска ведущий в передаче рассуждал об экспорте, предупредив, что в конце ждет анекдот на эту тему, который буквально заставит до слез хохотать зрителей. В новой истории телеведущего речь идет об экспорте Индии и известном хулигане-двоечнике Вовочке, который традиционно неправильно отвечает на вопросы учителя в классе, поэтому и становится героем шуток.

«Учительница спрашивает: «Вовочка, ну-ка скажи, какую продукцию Индия экспортирует традиционно в нашу страну?». Школьник отвечает, что не знает, тогда учительница намекает: «Ну, подумай, что ваша семья каждое утро пьет?». «Рассол?»», — пошутил Норкин к восторгу участников ток-шоу.

Ранее стало известно, что после смерти супруги Юлии Андрей Норкин стал активнее реализовывать себя. Кроме работы над ток-шоу на НТВ, в 2020 году он начал выступать с сольными концертами.

Но шутить любит не только известный телеведущий. Министр обороны России Сергей Шойгу недавно рассказал анекдот, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Крым «никогда не будет русской территорией». Глава ведомства ответил Киеву одесским анекдотом, а его шутка разлетелась по всем СМИ и соцсетям, пишет НСН.