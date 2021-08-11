Глава международного фонда «Кронштадтский Морской собор» Андрей Кононов награжден Орденом Почета

Санкт-Петербург, 11 августа. Указом президента РФ Орденом Почета награжден глава международного благотворительного фонда «Кронштадтский Морской Собор во имя Святителя Николая Чудотворца» Андрей Кононов.

Таким образом глава государства отметил деятельность Андрея Кононова за более чем пятилетний период реализации проектов МБФ «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца» по увековечению памяти воинов Красной Армии, погибших при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков в 1944-1945 годах, передают «Ветеранские вести».

Напомним, что с 2014 года Фонд в значительном объёме финансировал ремонтно-восстановительные работы на целом ряде советских военно-мемориальных объектов. Силами Фонда удалось восстановить шесть крупных кладбищ и несколько памятников. В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы успешно проведены ремонтно-восстановительные работы целого ряда важных памятных объектов.

Несмотря на антироссийские санкции и идеологическое противостояние со стороны польских властей, Фонд «Кронштадтский Морской собор» на сегодняшний день является единственной российской общественной организацией, на постоянной основе работающей в Польше по тематике сохранения и восстановления советских памятников и кладбищ и борьбы с фальсификацией исторических фактов.