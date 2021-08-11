Гидротехник рассказал о скрытых фонтанах Петергофа

Дворцово-парковый музей-заповедник «Петергоф» насчитывает 147 фонтанов, но не все они были созданы для красоты, некоторые фонтаны скрыты под лавочками и в камнях.

Вот такую забаву придумал русский Царь: когда девицы, прогуливаясь по парку, среди ансамблей и скульптур, уставшие от зноя, желали присесть на лавочку, их внезапно с ног до головы окатывало ниоткуда появившимися струями воды. По словам специалиста, так называемые «фонтаны-шутихи» появились в Петергофе практически с момента его основания для того, чтобы веселить гостей императора.

«Многие рассказывают, что раньше женщины наносили косметики много, а косметика была не такая, как сейчас французская, а состояла из муки и каких-то добавок. Наряжались, и вот этот фонтан буквально в секунды размывал прям на глазах и парики, и все остальное», — рассказывает гидротехник Андрей Корсаков.

На кадрах видно, как дети с удовольствием бегают под струями воды, внезапно бьющими из-под камней и из-за лавочек или устраивают соревнования кто успеет прошмыгнуть сухим, пока фонтан «отдыхает». Взрослых посетителей фонтаны-шутихи тоже не оставляют без эмоций, многие из них и сами не прочь быть намоченными.

«В такую погоду на самом деле здорово. Мы в прошлый раз приезжали, было похолодней, и я пробегала, забыла, как этот фонтан называется, как коридор. Вот я в прошлый раз под этим фонтаном пробежала. А здесь так, детская забава», — делится впечатлениями посетитель музея Юлиана.

Если вы устали от жары, то обязательно посетите музей-заповедник «Петергоф», где вас ждут такие фонтаны-шутихи, как «Водяная дорога», «Елочки», «Дубок», «Зонтик» и «Диванчики».

