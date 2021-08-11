Способы существенно снизить цены на бензин в России

Москва, 11 августа. Российские власти отказались от введения запрета на экспорт бензина.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с «Радио 1» рассказал, с чем столкнулась бы экономика в случае реализации этого плана, а также существуют ли действующие способы снизить цены на автомобильное топливо в сложившихся условиях.

«Сама по себе мера изначально не была похожа на реальную. Скорее, она была разработана в качестве сигнала топливным компаниям, что пора что-то сделать с высокими оптовыми ценами. На самом деле, мера выглядела сырой и непроработанной. Какие товары должны быть запрещены к экспорту? Если запретить только товарный бензин, то производителям бензина проще переориентироваться на экспорт сырья и производить меньше. А если у нас упадёт производство, упадут и биржевые объёмы реализации. Соответственно, цена от этого могла только вырасти», – сообщил Баженов.

При этом запрет на экспорт более широкого списка нефтепродуктов поставил бы под угрозу заводы-экспортёры, у которых нет технической продукции производить товарный бензин, отметил эксперт.

Баженов считает, что снизить цены помогло бы существенное повышение биржевых нормативов.

«Можно просто увеличить нормативы. Более того, это такая регуляторная мера, которая является более долгосрочной. И биржа выступает ключевым звеном ценообразования на рынке. Однако вместо значимого повышения биржевых нормативов, которые и определяют объём биржевой торговли, обошлись рекомендациями», – сказал эксперт.

Собеседник так же отметил, что раз действующие экономические механизмы, включая демпфер, не помогают сдержать удорожание топлива, имеет смысл отказаться от них, «отпустить» цены, а потребителям предоставлять адресные субсидии.

«Можно отпускать розницу, переставать заниматься ценовым регулированием, отменять дискриминационный демпфирующий механизм, который работает в пользу нефтяников, но фактически никак не сказывается ни на автомобилистах, ни на частном бизнесе, потому что они сейчас поставлены в условия убытков, и эти убытки никем не компенсируются. А чтобы защитить население от роста цен, необходимо вводить адресное субсидирование потребителя», – пояснил Баженов.

Он сообщил, что для стабилизации цен необходим полноценно работающий внутренний рынок.

«У нас сейчас сложилась абсурдная ситуация, когда 10% экспортных объёмов от общего объёма производства определяет цену 90% объёмов, которые идут на внутренний рынок. Потому что мы привязаны к экспортной альтернативе. Конечно, необходимо пересматривать действующие правила игры и создавать полноценный рынок по образцу виртуальных хабов, как в Европе. То есть создавать внутренний рынок, где цена будет определяться балансом спроса и предложения. А не десятью процентами экспортных объёмов», – подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий АО занял лидирующую позицию в рейтинге регионов Российской Федерации по доступности бензина в середине 2021 года.