Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении войск в приграничном районе Карабаха

Баку, 11 августа. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в незаконном размещении войск в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее военное ведомство страны сообщало об обстреле позиции азербайджанских военнослужащих со стороны армянских вооруженных сил в приграничной зоне. Ереван открыл огонь в ночь на 11 августа. Обстрел велся по направлению населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района. Как удалось установить азербайджанским военным, стрельба началась со стороны села Зеркенд Басаркечерского района.

По данным минобороны Азербайджана, раненых и погибших среди личного состава армии страны нет.