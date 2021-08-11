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«Выводят на Игры бегемотов»: Петр Толстой высказался о медальном зачете ОИ в Токио
Олимпиада-2020 в Токио
«Выводят на Игры бегемотов»: Петр Толстой высказался о медальном зачете ОИ в Токио
Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого

Москва, 11 августа. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой высказался о результатах токийской Олимпиады, отметив, что считать медали надо по другому принципу.

Он указал на то, что самое главное для атлетов — любовь болельщиков, поддержка страны. По его словам, завоеванные на Олимпиаде медали необходимо считать по-другому. Толстой указал на то, что извращенцы не должны принимать участие в ОИ.

«Американцы свои медали помножили на ноль. Когда вы выводите этих бегемотов с отрезанными частями тела, то это уже за гранью олимпийского движения! Извращенцы не должны участвовать в Олимпиадах», — подчеркнул вице-спикер Госдумы в эфире «Первого канала».

Победу в медальном зачете одержала американская команда, в ее активе 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. Команда России заняла пятую строчку: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. В медицинском штабе национальной команды России ранее сообщили, что пробы на допинг, взятые у российских атлетов, показали отрицательный результат.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / «Выводят на Игры бегемотов»: Петр Толстой высказался о медальном зачете ОИ в Токио
Петр Толстой токио олимпиада
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