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В РФПИ оценили безопасность препарата «Спутник V»

  /   Обновлено: 11 августа 2021 12:55
Общество
В РФПИ оценили безопасность препарата «Спутник V»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 11 августа. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что опыт применения «Спутника V» в различных странах доказал высочайшую безопасность и эффективность.

По словам специалиста, за год применения российского препарата против коронавируса «Спутник V» доказал свою высокую безопасность в борьбе с инфекцией. Это подтверждает опыт применения вакцины в ведущих странах мира. В пресс-службе РФПИ отметили, что в странах, где применяется несколько препаратов, российская вакцина имеет лучшие показатели.

РФПИ ранее подтвердил безопасность комбинации первой дозы «Спутника V» с другими вакцинами. Соответствующие исследования проходят в провинции Буэнос-Айрес Аргентины.

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рфпи коронавирус Спутник V
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