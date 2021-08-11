В РФПИ оценили безопасность препарата «Спутник V»

Москва, 11 августа. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что опыт применения «Спутника V» в различных странах доказал высочайшую безопасность и эффективность.

По словам специалиста, за год применения российского препарата против коронавируса «Спутник V» доказал свою высокую безопасность в борьбе с инфекцией. Это подтверждает опыт применения вакцины в ведущих странах мира. В пресс-службе РФПИ отметили, что в странах, где применяется несколько препаратов, российская вакцина имеет лучшие показатели.

РФПИ ранее подтвердил безопасность комбинации первой дозы «Спутника V» с другими вакцинами. Соответствующие исследования проходят в провинции Буэнос-Айрес Аргентины.