Эксперты усомнились в эффективности автомобильной «карты спасения»

Москва, 11 августа. МЧС разработает единые стандарты спасения для каждой машины на случай ДТП.

«Карта спасения», которая будет внедрена в автомобили для того, чтобы спасатели или пожарные могли знать, как наиболее эффективно действовать в случае ДТП автомобилей с различными источниками питания, технологически несовершенна, об этом заявил в беседе с «Радио 1» автоэксперт Вячеслав Субботинов.

«Карта спасения» передаёт данные по системе ГЛОНАСС. И отчасти «карта спасения» – это действительно мера предосторожности для каких-то катастрофических ситуаций. Польза в этой идее есть, но технические методы – неверные. Это шаг в развитии системы ГЛОНАСС, и делается, чтобы как-то оправдать её существование. Вот и всё», – сказал Субботин.,

При этом он отметил, что сейчас самое эффективное – это использовать сотовую связь.

«Когда есть сотовая связь, работать надо через неё. А когда пытаешься встроиться в систему управления автомобилем, это просто бесполезная штука, освоение бюджета», – подчеркнул автоэксперт.

До этого стало известно, что в РФ разрабатывают стандарт «карт спасения». Как ожидается, это будет своего рода инструкция, содержащей все необходимые сведения об автомобиле, а также рекомендации для экстренных служб по действиям при аварии.