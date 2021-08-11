Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 14:17
14:17
Общество
«Преданный своему городу человек»: певица Лазарева поддержала Буланову после решения ТИК
14:16
Общество
Уровень воды в реке Амур достиг рекордных значений
14:16
Происшествия
Задолженность по зарплате обернулась для главы организации на Кубани уголовным делом
14:12
Армия
Шойгу призвал защищать от посягательств национальные символы России
14:07
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после жалоб петербуржцев на шум от самолетов
14:06
Общество
Эфир: От каких угроз надо спасать российских детей и подростков
14:00
ФАН-ТВ
Разлив нефти в Черном море. События дня
14:00
Общество
Эксперт предупредил, что Крыму придется терпеть аномальные ливни до 2023 года
13:57
Весь мир
Глава МИД Израиля прибыл с историческим визитом в Марокко
13:57
Политика
Макеева: системное понимание ситуации в России поможет Шугалею в кресле депутата
Все новости

Эксперты усомнились в эффективности автомобильной «карты спасения»
Экономика
Эксперты усомнились в эффективности автомобильной «карты спасения»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 августа. МЧС разработает единые стандарты спасения для каждой машины на случай ДТП.

«Карта спасения», которая будет внедрена в автомобили для того, чтобы спасатели или пожарные могли знать, как наиболее эффективно действовать в случае ДТП автомобилей с различными источниками питания, технологически несовершенна, об этом заявил в беседе с «Радио 1» автоэксперт Вячеслав Субботинов.

«Карта спасения» передаёт данные по системе ГЛОНАСС. И отчасти «карта спасения» – это действительно мера предосторожности для каких-то катастрофических ситуаций. Польза в этой идее есть, но технические методы – неверные. Это шаг в развитии системы ГЛОНАСС, и делается, чтобы как-то оправдать её существование. Вот и всё», – сказал Субботин.,

При этом он отметил, что сейчас самое эффективное – это использовать сотовую связь.

«Когда есть сотовая связь, работать надо через неё. А когда пытаешься встроиться в систему управления автомобилем, это просто бесполезная штука, освоение бюджета», – подчеркнул автоэксперт.

До этого стало известно, что в РФ разрабатывают стандарт «карт спасения». Как ожидается, это будет своего рода инструкция, содержащей все необходимые сведения об автомобиле, а также рекомендации для экстренных служб по действиям при аварии.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Эксперты усомнились в эффективности автомобильной «карты спасения»
дтп автомобили субботин карта спасения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru