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Пенсионер надругался над семилетней девочкой, заманив ее на дачу в Подмосковье
Происшествия
Пенсионер надругался над семилетней девочкой, заманив ее на дачу в Подмосковье
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Дмитров, 11 августа. Семилетняя девочка поддалась на уговоры пожилого мужчины и согласилась посетить его дачу. Как стало известно ФАН, там подмосковный житель уложил ребенка на кровать и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

10 августа девочка рассказала своей матери страшную историю. Она сообщила, что 2 августа была на даче у знакомого им дедушки. Там он сделал с ней некоторые действия, о которых ребенок побоялась сразу же рассказать. Оказалось, что мужчина заманил к себе потерпевшую с помощью обещания определенных благ, положил ребенка на кровать, снял с нее одежду и склонился над пахом девочки…

Выслушав рассказ дочери, ее мама пришла в ужас. Женщина сразу обратилась в отдел полиции Дмитровского городского округа с заявлением. Силовики по горячим следам задержали 67-летнего подозреваемого, проживающего в товарище собственников недвижимости «Землянки».

По данному факту следователи ГСУ СКР России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Сейчас пенсионер находится в изоляторе временного содержания. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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