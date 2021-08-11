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Разлив нефти в Черном море. События дня
ФАН-ТВ
Разлив нефти в Черном море. События дня
wikipedia.org  /  Sarvesh Lutchmun / CC BY-SA 4.0

 

Проект изменений Конституции Белоруссии представят до 1 сентября

Проект внесения изменений в Конституцию Белоруссии будет доработан и до 1 сентября представлен президенту страны Александру Лукашенко. Об этом заявили в конституционной комиссии республики. Среди озвученных ей предложений по главному закону государства - ограничение президентского правления двумя сроками и установление более высокого возрастного ценза для занятия этой должности — 40 лет вместо 35. Решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании 12 февраля.

Более половины членов российских избиркомов привиты от COVID-19

Разлив нефти в Черном море. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Прививки от коронавируса сделали более половины членов избирательных комиссий по всей России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В общей сложности в стране работают более 900 тысяч членов комиссий. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними в стране должны будут пройти прямые выборы глав девяти федеральных субъектов, а также депутатов 39 региональных парламентов.

Нефтяное пятно вблизи Новороссийска растянулось на 19 км

Разлив нефти в Черном море. События дня
Невские Новости  / 

Площадь пятна от выброса нефтепродуктов вблизи Новороссийска составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума. О реальном масштабе бедствия в Черном море можно судить по спутниковым снимкам, которые проанализировали российские ученые.
«Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — говорится в сообщении на сайте Института космических исследований РАН.
Сам выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. Ученые продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных. Более актуальная информация со спутников пока не оглашалась.

200 человек эвакуированы в Амурской области из-за паводка

Разлив нефти в Черном море. События дня
83.mchs.gov.ru  / Пресс-служба МЧС РФ по Ненецкому автономному округу

Количество подтопленных домов в Амурской области за сутки увеличилось на 11. Основной удар стихии принял на себя Белогорск. По информации пресс-службы правительства региона, сутками ранее в Приамурье было подтоплено более 150 жилых домов и почти 1400 приусадебных участков. Во всеоружии Архаринский район, где уровень Амура превысил критическую отметку. Уже эвакуировано почти 200 человек. На месте ЧП работают спасатели и спецтехника. На Амурскую область обрушилась уже вторая волна паводка после мощных ливней. В регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера.

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