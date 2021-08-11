Разлив нефти в Черном море. События дня

Проект внесения изменений в Конституцию Белоруссии будет доработан и до 1 сентября представлен президенту страны Александру Лукашенко. Об этом заявили в конституционной комиссии республики. Среди озвученных ей предложений по главному закону государства - ограничение президентского правления двумя сроками и установление более высокого возрастного ценза для занятия этой должности — 40 лет вместо 35. Решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании 12 февраля.

Прививки от коронавируса сделали более половины членов избирательных комиссий по всей России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В общей сложности в стране работают более 900 тысяч членов комиссий. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними в стране должны будут пройти прямые выборы глав девяти федеральных субъектов, а также депутатов 39 региональных парламентов.

Нефтяное пятно вблизи Новороссийска растянулось на 19 км

Невские Новости /

Площадь пятна от выброса нефтепродуктов вблизи Новороссийска составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума. О реальном масштабе бедствия в Черном море можно судить по спутниковым снимкам, которые проанализировали российские ученые.

«Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — говорится в сообщении на сайте Института космических исследований РАН.

Сам выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. Ученые продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных. Более актуальная информация со спутников пока не оглашалась.