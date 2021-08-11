Долгое время те, кто предпочитает пользоваться левой рукой, находились в сложной ситуации. Все в мире было предусмотрено для правшей. Но это было бы еще полбеды. Быть левшой считалось не очень-то нормальным. Так, например, в советское время детей насильно переучивали в школе, даже не подозревая, что речь идет не о сбоях в развитии и не о прихоти ребенка, а об особенностях работы головного мозга.

Международный день левшей, который отмечают 13 августа, ― праздник неофициальный, но очень полезный. Его цель ― обратить внимание на то, насколько некомфортными могут быть окружающие нас привычные предметы для тех, кто пользуется левой рукой, и принять меры для исправления этой ситуации.

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В чем же отличие

Левшей в мире, по некоторым подсчетам, около 10%. Ученые выдвигали много теорий касательно причин, по которым может возникнуть леворукость. Какое-то время назад специалисты из Великобритании пришли к выводу, что за использование левой или правой руки отвечают гены. Тогда же было установлено: полушария головного мозга у леворуких между собой лучше связаны и взаимодействуют более согласовано, чем у тех, кто пользуется правой рукой.

Считается, что заподозрить леворукость у ребенка можно с четырех-пяти месяцев, когда он начинает брать в руки предметы (держать погремушку, хватать чашку) и примерно до шести лет. В этом возрасте предпочтение, какой рукой пользоваться, становится устойчивым.

Как проверить, кто перед вами? Это сделать довольно легко: попросите его переплести пальцы рук. Пальцы ведущей руки окажутся сверху. Второй тест еще проще: присмотритесь, как человек аплодирует. Сверху всегда та рука, который человек пользуется чаще.

С точки зрения науки и развития человека, быть левшой не так уж и плохо. Ученые доказали, что те, кто предпочитают левую руку, добиваются успеха в творческой и научной сфере чаще, чем правши. Это, кстати, во многом объясняется умением левшей приспосабливаться к «правоцентричной» среде.

Эксперты считают, что большой творческий потенциал и способность к пространственному мышлению более свойственны леворуким. Ученики-правши, как правило, более работоспособны и отличаются большей целеустремленностью. Нельзя не сказать и о тех, кто одинаково уверенно пользуются обеими руками — их называют амбидекстрами. Ученые считают, что такие люди умеют найти нетривиальное решение задачи.

Кто придумал этот день

Инициатором установления в 1992 году специального дня, посвященного леворуким, является Британский клуб левшей. Но задумываться о правах левшей и о том, насколько им некомфортно в мире, где все для правой руки, начали еще в 80-х годах в США. В то время в стране прошли несколько митингов в защиту некоего Франклина Уинборна. Уинборн был полицейским. Будучи левшой, он носил кобуру слева, как ему удобно. Однако это не соответствовало уставу, и полицейского уволили.

Еще одной известной кампанией стали митинги в поддержку Роберта Грина. Он работал на почте, где занимался сортировкой конвертов. Делал он это, естественно, пользуясь левой рукой. Это настолько не нравилось его начальнику, что дело дошло до суда. Сейчас уже совершенно очевидно, что подобное притеснение левшей не только глупо, но и несправедливо.

Международный день левшей организован для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы, с которыми ежедневное сталкиваются левши; призвать дизайнеров и производителей при создании и конструировании вещей, аппаратов, гаджетов учитывать, что пользоваться ими придется и левшам, и правшам. Отдельная задача ― избавить общество от предрассудков и стереотипов касательно левшей, а также поддержать изучение феномена леворукости.

Знаменитые левши

Надо сказать, что кроме художников (помним про творческий потенциал), таких как Пабло Пикассо, Питер Пауль Рубенс, Альбрехт Дюрер, конечно же, Леонардо да Винчи, есть и люди менее творческих профессий. Например, политики и полководцы (Цезарь, Наполеон, Фидель Кастро, Барак Обама), ученые (Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон).

Одним из самых знаменитых левшей, который пошел против стереотипов и просто сделал так, как удобно, ― участник группы «Битлз», сэр Пол Маккартни. Когда будущей звезде рок-н-ролла было 14 лет, отец-музыкант подарил сыну трубу. Но Пол сразу понял, что игра на трубе его не привлекает и сделал выбор в пользу гитары. Естественно, сразу же встал вопрос: как играть? Гитара, как известно, сделана таким образом, что играть на ней удобнее правшам. Маккартни не растерялся, он переставил струны и стал играть «в обратную сторону»: гриф у него расположен справа, а корпус гитары ― слева.

pexels.com / Thirdman

Вместо заключения

Если вы думаете, что ваш ребенок ― левша, это не повод для беспокойства. Но чтобы помочь ребенку в развитии и образовании, стоит подробнее ознакомиться с особенностями работы мозга левшей, понять, какие занятия ему, возможно, подходят больше, а где может понадобиться помощь. В наших силах сделать этот мир удобным и комфортным для всех, какие бы особенности нас не отличали.