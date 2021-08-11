Адвокат Бушманов объяснил, что грозит экс-послу Азербайджана за оскорбление русских

Юридическая возможность для возбуждения уголовного дела против экс-посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде (на фото) есть, однако, скорее всего, инцидент останется сугубо в политической плоскости. Об этом ФАН заявил известный адвокат Игорь Бушманов, комментируя скандальное видеообращение, в котором бывший дипломатический сотрудник сравнил политика Владимира Жириновского и всю русскую нацию со «свиньями».

Адвокат пояснил, что в данной ситуации по российскому законодательству возможно преследование иностранных граждан, которые совершили преступление, направленное против граждан РФ. Между Российской Федерацией и Азербайджаном заключен договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Выдача преступника осуществляется, если в обеих странах за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более шести месяцев.

Так, согласно российскому законодательству, клевета, содержащаяся в публичном выступлении, может наказываться лишением свободы на срок до двух лет. В свою очередь, азербайджанское законодательство предусматривает за публичное оскорбление лишение свободы сроком до шести месяцев.

«Юридическая возможность для реакции есть, — сообщил Игорь Бушманов. — Другое дело, что она находится в одной плоскости с политическими отношениями. Поэтому вопрос состоит в целесообразности такой реакции. Мы можем принять решение о возбуждении уголовного дела, но перспектива уголовного преследования маловероятна. В лучшем случае мы можем направить в Азербайджан материалы для привлечения к уголовной ответственности».

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Эксперт добавил, что российский МИД, возможно, ответит на оскорбительное заявление, которое касается на только конкретных лиц, но и граждан РФ. Однако, по словам Бушманова, не стоит серьезно реагировать на провокационный демарш.

«Как говорит Владимир Путин, «кто как обзывается, тот так и называется», — напомнил адвокат. — Остается только посмеяться, если дальше не будет какого-то серьезного развития темы в СМИ. Пусть этот гражданин и дальше со своим мнением живет».

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