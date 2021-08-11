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Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости в изменении состава вакцин

  /   Обновлено: 11 августа 2021 12:37
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости в изменении состава вакцин
pixabay.com

Москва, 11 августа. Появление новых мутаций коронавирусной инфекции может привести к изменению состава препаратов, однако сейчас такой необходимости не наблюдается.

Состав противокоронавирусных препаратов, использующихся для вакцинации населения России, может быть изменен, однако на сегодняшний день такой необходимости нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

«В настоящий момент такой необходимости нет, эффективность их сохраняется на высоком уровне», — подчеркнула она.

Вакцинация — эффективный метод профилактики заражения коронавирусом, позволяющий снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, российский препарат «Спутник V» эффективен против штамма «Дельта».

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