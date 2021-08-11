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В Токио убрали Олимпийские кольца
ФАН-ТВ
В Токио убрали Олимпийские кольца

В приморском парке Ойдабо погрузили на баржу и увезли главный символ олимпиады — Олимпийские кольца.

Закончилась олимпиада, и Токио снимает наряды. Спортсмены из 206 стран отправляются домой, самые сильные из них вернутся олимпийскими чемпионами. Каков же итог олимпиады?

В общем зачете Россия заняла пятое место. У нас 71 медаль, из которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. На первом месте — США, у них 113 медалей, на втором — Китай (88), затем Япония (58) и Великобритания (65).

На закрытии олимпиады нашу сборную возглавил борец Абдулрашид Садулаев — на этих играх он завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль.

Олимпиада запомнится нам многим: переносом на год из-за пандемии, пустыми трибунами, формой российских спортсменов.

Отдельно мы будем помнить «журейство» художественной гимнастики, вызвавшее волну недопонимания не только у русских, но и во всем мире. Да, медалей могло быть больше, но это спорт, и тут всегда есть куда стремиться.
 

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