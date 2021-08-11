Правительство Москвы поддержит российских гастрономов-конкурсантов

Москва, 11 августа. Правительство Москвы готово поддержать российских участников двух престижных гастрономических конкурсов

Российские кулинары вышли в финалы сразу двух престижных международных профессиональных конкурсов: кулинарные состязания Bocuse d'Or и кубок мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Patisserie. Заключительные этапы конкурсов запланированы на осень текущего года во французском Лионе в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha. Обе наши команды поддержит Правительство Москвы, сообщают «Вести Подмосковья».



«Выход в финальную часть этих престижных международных состязаний - уже большое достижение и признание мастерства и профессионализма наших соотечественников, и, конечно, город поддержит их участие, - рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина. - Добиваясь успеха на международном уровне, они продвигают Москву и Россию как центры мировой гастрономии, заслуживающие самого пристального внимания».

В этом году формат слегка изменен в угоду новому тренду периода пандемии: добавлено оформление блюд «на вынос». Оба конкурса входят в число главных событий индустрии. Они проводятся раз в два года по схожему регламенту.