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Правительство Москвы поддержит российских гастрономов-конкурсантов

  /   Обновлено: 11 августа 2021 12:45
Общество
Правительство Москвы поддержит российских гастрономов-конкурсантов
pixabay.com  /  Z O

Москва, 11 августа. Правительство Москвы готово поддержать российских участников двух престижных гастрономических конкурсов

Российские кулинары вышли в финалы сразу двух престижных международных профессиональных конкурсов: кулинарные состязания Bocuse d'Or и кубок мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Patisserie. Заключительные этапы конкурсов запланированы на осень текущего года во французском Лионе в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha. Обе наши команды поддержит Правительство Москвы, сообщают «Вести Подмосковья».


«Выход в финальную часть этих престижных международных состязаний - уже большое достижение и признание мастерства и профессионализма наших соотечественников, и, конечно, город поддержит их участие, - рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина. - Добиваясь успеха на международном уровне, они продвигают Москву и Россию как центры мировой гастрономии, заслуживающие самого пристального внимания».

В этом году формат слегка изменен в угоду новому тренду периода пандемии: добавлено оформление блюд «на вынос». Оба конкурса входят в число главных событий индустрии. Они проводятся раз в два года по схожему регламенту.

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