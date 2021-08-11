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Политолог Иванов: Шугалей будет хорошим представителем граждан на региональном уровне
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Политолог Иванов: Шугалей будет хорошим представителем граждан на региональном уровне
Политика
Политолог Иванов: Шугалей будет хорошим представителем граждан на региональном уровне
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей может достойно представлять интересы жителей Северной столицы. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Андрей Иванов. Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в ЗакС Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Социолог заявил, что нацелен на результат. Он планирует активно работать с избирателями.

«Я думаю, что Максим Шугалей может достойно представлять интересы жителей Северной столицы. Он профессиональный социолог, поэтому легко может изучить все чаяния, требования, жалобы избирателей, при этом отделить главное от второстепенного», — пояснил политолог Андрей Иванов.

Он выразил мнение, что Шугалей именно тот профессионал, который может качественно выполнять волю людей. При этом речь о политике даже не идет.

«Полномочия депутата Заксобрания региона вполне конкретны и не столь велики, они касаются не политических аспектов, а исключительно житейских. То есть Шугалей будет не столько политиком, сколько хорошим представителем граждан на региональном уровне», — заключил Иванов.

Ученый-социолог родился в Ленинграде, широкую известность он получил при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, когда он провел в плену почти два года. Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.

Ранее ФАН рассказал, что музыканта Алексея Первякова огорчил отказ в регистрации кандидатом в депутаты ЗакС Татьяны Булановой.

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россия санкт-петербург шугалей
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