Роскачество назвало алгоритм действий при опоздании на поезд

Москва, 11 августа. Даже самый пунктуальный человек по какой-либо причине может опоздать на поезд. Специалисты Роскачества объяснили, что делать в таком случае.

Опоздавший на поезд гражданин может вернуть или поменять билет. В первом случае нужно обратиться в кассы на той станции, которая должна была стать исходной точкой маршрута. Чем раньше человек сделает это, тем лучше. Однако по уважительным причинам, таким как авария, болезнь или травма, билет можно вернуть в срок до пяти дней. За возврат гражданин получит до 75% от стоимости посадочного талона.

Если опоздавшего устраивает другое время поездки, он может переоформить билет. За это придется заплатить отдельный сбор, размер которого можно уточнить в кассе. В некоторых случаях заменить билет невозможно, например, если он оформлен без места (на маленького ребенка), говорится на странице Роскачества в Instagram.

Россияне стали чаще бронировать железнодорожные билеты в день отъезда, согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.