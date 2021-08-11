Минск предложил ЕЭК сохранить действие нулевой пошлины на ввоз электромобилей

, 11 августа. Директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян рассказал о возможности продления действия нулевой пошлины на ввоз электрических машин.

Автором соответствующего предложения является Республика Беларусь. Инициативу о продлении до 31 декабря 2023 года действия нулевой ставки ввозной пошлины страна внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Данная идея передана остальным государствам Евразийского экономического союза для формирования позиций, заявил собеседник издания «Ведомости». Пошлину на ввоз электрических автомобилей обнулили в мае прошлого года. Инициатива была направлена на создание стимулов по формированию зарядной инфраструктуры. Также решение было принято на фоне отсутствия производства электромобилей в ЕАЭС и скачка курсов национальных валют. Мера действует до конца текущего года.

Автолюбители смогут получить скидку на собранные в России электромобили. Цена может быть снижена на 25%, заявляли в пресс-центре Минэкономразвития РФ.