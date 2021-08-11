Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 12:49
12:47
Армия
Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении войск в приграничном районе Карабаха
12:47
Олимпиада-2020 в Токио
«Выводят на Игры бегемотов»: Петр Толстой высказался о медальном зачете ОИ в Токио
12:46
Общество
В РФПИ оценили безопасность препарата «Спутник V»
12:44
Происшествия
Правоохранители задержали жителя Петергофа за стрельбу на свадьбе
12:42
Политика
«Очень обидно»: ведущий Цветков назвал несправедливым недопуск Булановой на выборы в ЗакС
12:39
Экономика
Эксперты усомнились в эффективности автомобильной «карты спасения»
12:38
Политика
Экономист Лобода: Опыт Шугалея выгодно выделяет его среди других кандидатов
12:38
Происшествия
Пенсионер надругался над семилетней девочкой, заманив ее на дачу в Подмосковье
12:36
ФАН-ТВ
В Токио убрали Олимпийские кольца
12:35
Общество
Главред «Архонта» увидел в Шугалее и партии «Родина» гарантию спокойного будущего
Все новости

Mail.ru Group направит более 60 млн долларов на развитие «AliExpress Россия»
Экономика
Mail.ru Group направит более 60 млн долларов на развитие «AliExpress Россия»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 августа. Объем дополнительных инвестиций Mail.ru Group в совместное предприятие «AliExpress Россия» составит 60,3 млн долларов. Деньги поступят на развитие компании.

В частности средства будут вложены в активное развитие логистики, расширение категорий, а также улучшение уровня обслуживания и повышение клиентского опыта. Об этом говорится на официальном сайте группы.

«Совет директоров Mail.ru Group одобрил участие компании в раунде финансирования СП «AliExpress Россия», — отмечается в сообщении Mail.ru Group.

Компания будет принимать участие в раунде совместно с другими акционерами. После одобрения советом директоров группа предоставила «AliExpress Россия» 60,3 млн долларов в обмен на дополнительные акции СП, выпущенные в рамках новой эмиссии. Согласно ожиданиям, акции будут зарегистрированы уже в ближайшие дни.

Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» ранее продала 24,3% акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia. Покупателем выступила корпорация USM International.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Mail.ru Group направит более 60 млн долларов на развитие «AliExpress Россия»
mail.ru aliexpress инвестиции
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru