Mail.ru Group направит более 60 млн долларов на развитие «AliExpress Россия»

Москва, 11 августа. Объем дополнительных инвестиций Mail.ru Group в совместное предприятие «AliExpress Россия» составит 60,3 млн долларов. Деньги поступят на развитие компании.

В частности средства будут вложены в активное развитие логистики, расширение категорий, а также улучшение уровня обслуживания и повышение клиентского опыта. Об этом говорится на официальном сайте группы.

«Совет директоров Mail.ru Group одобрил участие компании в раунде финансирования СП «AliExpress Россия», — отмечается в сообщении Mail.ru Group.

Компания будет принимать участие в раунде совместно с другими акционерами. После одобрения советом директоров группа предоставила «AliExpress Россия» 60,3 млн долларов в обмен на дополнительные акции СП, выпущенные в рамках новой эмиссии. Согласно ожиданиям, акции будут зарегистрированы уже в ближайшие дни.

Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» ранее продала 24,3% акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia. Покупателем выступила корпорация USM International.