Винер-Усманова прокомментировала вероятность продолжения карьеры сестер Авериных

Москва, 11 августа. Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова оценила вероятность продолжения карьеры сестер Авериных после токийских Игр.

«Дина и Арина очень умные, целеустремленные и адекватные девушки. Я с ними никогда не веду разговоры в приказном порядке, только за очень-очень редким исключением», — сказала специалист в интервью «Р-Спорт».

По словам Винер-Усмановой, Арина Аверина, скорее всего, продолжит профессиональную карьеру, поскольку у спортсменки нет травм. Она также добавила, что Дина примет решение о продолжении карьеры после рекомендаций лечащего ее доктора.

Ранее Арина Аверина заявила, что примет решение о продолжении карьеры после отпуска. На токийских Играх Арина осталась без медали, заняв итоговое четвертое место. Дина Аверина завоевала серебро Олимпиады, золото досталось израильтянке Линой Ашрам.