Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 12:49
12:47
Армия
Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении войск в приграничном районе Карабаха
12:47
Олимпиада-2020 в Токио
«Выводят на Игры бегемотов»: Петр Толстой высказался о медальном зачете ОИ в Токио
12:46
Общество
В РФПИ оценили безопасность препарата «Спутник V»
12:44
Происшествия
Правоохранители задержали жителя Петергофа за стрельбу на свадьбе
12:42
Политика
«Очень обидно»: ведущий Цветков назвал несправедливым недопуск Булановой на выборы в ЗакС
12:39
Экономика
Эксперты усомнились в эффективности автомобильной «карты спасения»
12:38
Политика
Экономист Лобода: Опыт Шугалея выгодно выделяет его среди других кандидатов
12:38
Происшествия
Пенсионер надругался над семилетней девочкой, заманив ее на дачу в Подмосковье
12:36
ФАН-ТВ
В Токио убрали Олимпийские кольца
12:35
Общество
Главред «Архонта» увидел в Шугалее и партии «Родина» гарантию спокойного будущего
Все новости

Винер-Усманова прокомментировала вероятность продолжения карьеры сестер Авериных
Олимпиада-2020 в Токио
Винер-Усманова прокомментировала вероятность продолжения карьеры сестер Авериных
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Москва, 11 августа. Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова оценила вероятность продолжения карьеры сестер Авериных после токийских Игр.

«Дина и Арина очень умные, целеустремленные и адекватные девушки. Я с ними никогда не веду разговоры в приказном порядке, только за очень-очень редким исключением», — сказала специалист в интервью «Р-Спорт».

По словам Винер-Усмановой, Арина Аверина, скорее всего, продолжит профессиональную карьеру, поскольку у спортсменки нет травм. Она также добавила, что Дина примет решение о продолжении карьеры после рекомендаций лечащего ее доктора.

Ранее Арина Аверина заявила, что примет решение о продолжении карьеры после отпуска. На токийских Играх Арина осталась без медали, заняв итоговое четвертое место. Дина Аверина завоевала серебро Олимпиады, золото досталось израильтянке Линой Ашрам.

Вернуться назад

Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Винер-Усманова прокомментировала вероятность продолжения карьеры сестер Авериных
олимпиада гимнастика аверины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru