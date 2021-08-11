Президент Ливана вступился за маронитского патриарха после критики «Хезболлы»

Бейрут, 11 августа. Президент Ливана Мишель Аун выступил в защиту патриарха Маронитской католической церкви Бешара Бутроса ар-Раи, который подвергся критике после своих резких высказываний в адрес «Хезболлы».

El presidente de #Libano, Michel Aoun, defendió hoy al patriarca cristiano maronita, Beshara al-Rai, a quien en las redes sociales censuraron por criticar una reacción armada de Hizbulah contra una agresión de #Israelhttps://t.co/xhhEWNhdnY — Diosmel ???????? (@diosmelgo) August 10, 2021

Ар-Раи ранее прокомментировал обострение обстановки на границе Израиля и Ливана, которое наблюдалось на прошлой неделе. Тогда «Хезболла» и израильские военные обменялись взаимными ударами по позициям противника: шиитское движение, 6 августа выпустившее порядка 20 ракет по израильской территории, назвало это ответом на бомбардировку Южного Ливана 4 августа.

Комментируя эти инциденты, патриарх заявил, что ни одна группировка не может принимать решение о войне или мире в регионе. Он также призвал прекратить ракетные обстрелы соседнего государства с юга республики — «не из-за беспокойства о безопасности Израиля, а из-за беспокойства о безопасности Ливана».

Interesting days: Patriarch Bechara Boutros al-Rai urges the army to halt Hezbollah's rocket launches "not out of concern for Israel's safety, out of concern for Lebanon's safety." And President Michel Aoun– Hezbollah's Maronite ally– defended al-Rai. https://t.co/7XQPJXiEih — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) August 10, 2021

«Хезболла» критику в свой адрес никак не прокомментировала, однако сторонники движения обвинили патриарха в поддержке сионизма, запустив против него целую информационную кампанию в соцсетях.

Эту критику в адрес Ар-Раи осудил ливанский президент Аун. Он провел телефонный разговор с патриархом, в ходе которого отметил, что в Ливане приветствуется свобода мнений и право на нее обеспечивается конституцией страны.

«[Другие взгляды должны] оставаться в политических рамках и не должны никого оскорблять, чтобы защищать национальное единство и гарантировать общую стабильность в стране», — отметил президент.

Кризисная ситуация

Стоит отметить, что практически сразу после обострения на ливано-израильской границе Миссия Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) начала консультации с ливанской армией и Армией обороны Израиля по деэскалации напряженности в регионе. Стороны призвали к взаимному прекращению огня.

Стремление Бейрута минимизировать угрозу конфликта на границе с еврейским государством объяснимо: сейчас Ливан переживает, пожалуй, тяжелейший кризис в своей истории. Страна до сих пор не оправилась от последствий взрыва в бейрутском порту, который произошел в августе 2020 года.

После отставки правительства, последовавшей за катастрофой в столице, в республике так и не сформировался компетентный кабмин. В июле в отставку подал и.о. премьера Саад Харири, который на протяжении нескольких месяцев предпринимал попытки согласовать новый состав правительства с Мишелем Ауном, но ни одна из них не закончилась успешно.

Впоследствии премьером был назначен Наджиб Микати — ливанский миллиардер, ранее уже дважды возглавлявший правительство. Теперь на него легла ответственность сформировать в стране новую власть и начать работу по преодолению кризиса.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас национальная экономика продолжает свое стремительное падение: с 2019 года валюта Ливана более чем в 10 раз обесценилась по отношению к доллару. Нехватка средств привела к дефициту топлива, медикаментов, продовольствия и электроэнергии. Все это спровоцировало рост народного недовольства и масштабные акции протеста, которые нередко завершаются столкновениями с полицией и даже жертвами.

Социальная напряженность также подпитывается затянувшимся расследованием бейрутского взрыва. Спустя год после трагедии, унесшей жизни более 200 человек и оставившей порядка 300 тысяч жителей столицы республики без жилья, виновные все еще не наказаны. Местные жители обвиняют руководство Ливана в намеренном затягивании следствия, поскольку уверены, что за катастрофу ответственны представители высших эшелонов власти.

Пока единственным выходом для Ливана является получение кредитов от западных партнеров и международных организаций. Однако МВФ и зарубежные доноры ставят для этого условия, среди которых — наличие сформированного и утвержденного правительства, а также проведение ряда социальных и экономических реформ.