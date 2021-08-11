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Президент Ливана вступился за маронитского патриарха после критики «Хезболлы»
Ближний Восток
Президент Ливана вступился за маронитского патриарха после критики «Хезболлы»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Бейрут, 11 августа. Президент Ливана Мишель Аун выступил в защиту патриарха Маронитской католической церкви Бешара Бутроса ар-Раи, который подвергся критике после своих резких высказываний в адрес «Хезболлы».

Ар-Раи ранее прокомментировал обострение обстановки на границе Израиля и Ливана, которое наблюдалось на прошлой неделе. Тогда «Хезболла» и израильские военные обменялись взаимными ударами по позициям противника: шиитское движение, 6 августа выпустившее порядка 20 ракет по израильской территории, назвало это ответом на бомбардировку Южного Ливана 4 августа.

Комментируя эти инциденты, патриарх заявил, что ни одна группировка не может принимать решение о войне или мире в регионе. Он также призвал прекратить ракетные обстрелы соседнего государства с юга республики — «не из-за беспокойства о безопасности Израиля, а из-за беспокойства о безопасности Ливана».

«Хезболла» критику в свой адрес никак не прокомментировала, однако сторонники движения обвинили патриарха в поддержке сионизма, запустив против него целую информационную кампанию в соцсетях.

Эту критику в адрес Ар-Раи осудил ливанский президент Аун. Он провел телефонный разговор с патриархом, в ходе которого отметил, что в Ливане приветствуется свобода мнений и право на нее обеспечивается конституцией страны.

«[Другие взгляды должны] оставаться в политических рамках и не должны никого оскорблять, чтобы защищать национальное единство и гарантировать общую стабильность в стране», — отметил президент.

Кризисная ситуация

Стоит отметить, что практически сразу после обострения на ливано-израильской границе Миссия Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) начала консультации с ливанской армией и Армией обороны Израиля по деэскалации напряженности в регионе. Стороны призвали к взаимному прекращению огня.

Стремление Бейрута минимизировать угрозу конфликта на границе с еврейским государством объяснимо: сейчас Ливан переживает, пожалуй, тяжелейший кризис в своей истории. Страна до сих пор не оправилась от последствий взрыва в бейрутском порту, который произошел в августе 2020 года.

После отставки правительства, последовавшей за катастрофой в столице, в республике так и не сформировался компетентный кабмин. В июле в отставку подал и.о. премьера Саад Харири, который на протяжении нескольких месяцев предпринимал попытки согласовать новый состав правительства с Мишелем Ауном, но ни одна из них не закончилась успешно.

Впоследствии премьером был назначен Наджиб Микати — ливанский миллиардер, ранее уже дважды возглавлявший правительство. Теперь на него легла ответственность сформировать в стране новую власть и начать работу по преодолению кризиса.

Президент Ливана вступился за маронитского патриарха после критики «Хезболлы»
Федеральное агентство новостей  / 

Сейчас национальная экономика продолжает свое стремительное падение: с 2019 года валюта Ливана более чем в 10 раз обесценилась по отношению к доллару. Нехватка средств привела к дефициту топлива, медикаментов, продовольствия и электроэнергии. Все это спровоцировало рост народного недовольства и масштабные акции протеста, которые нередко завершаются столкновениями с полицией и даже жертвами.

Социальная напряженность также подпитывается затянувшимся расследованием бейрутского взрыва. Спустя год после трагедии, унесшей жизни более 200 человек и оставившей порядка 300 тысяч жителей столицы республики без жилья, виновные все еще не наказаны. Местные жители обвиняют руководство Ливана в намеренном затягивании следствия, поскольку уверены, что за катастрофу ответственны представители высших эшелонов власти.

Пока единственным выходом для Ливана является получение кредитов от западных партнеров и международных организаций. Однако МВФ и зарубежные доноры ставят для этого условия, среди которых — наличие сформированного и утвержденного правительства, а также проведение ряда социальных и экономических реформ.

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израиль хезболла ливан кризис
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