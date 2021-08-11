Площадь разлива нефти у Новороссийска оказалась масштабнее заявленной

Москва, 11 августа. Разлив нефтепродуктов в Черном море оказался в 400 тысяч раз шире, чем сообщалось ранее. Об этом заявили российские ученые после анализа спутниковых снимков.

Нефтяное пятно 8 августа протянулось от берега в открытое море на расстоянии 19 километров. Такая информация содержится в публикации на сайте Института космических исследований РАН.

Инцидент случился вблизи Новороссийска 7 августа в ходе закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), ответственный за процесс, заявил, что в воду ушло около 12 кубометров, а площадь утечки достигла 200 квадратных метров. Но на следующий день спутник Sentinel-1 сделал снимок, анализ которого показал, что площадь пятна составляла 80 квадратных километров.

В момент аварии был создан оперативный штаб с участием сил и применением средств КТК. В готовность были приведены силы морской спасательной службы.