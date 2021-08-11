Электромобиль Skysphere презентовали в компании Audi

Берлин, 11 августа. Немецкий производитель Audi продемонстрировал электрифицированный концепт Skysphere в режиме онлайн-презентации.

Разработчики решили убрать решетку радиатора из-за ненадобности подобного элемента. Вместо нее немецкие производители использовали большую световую панель по всей ширине кузова. Спойлер находится чуть глубже. Концепт-кар Audi Skysphere соответствует четвертому уровню автономности, передает «Тарантас Ньюс».

При включении режима автопилота рулевое колесо убирается под приборную панель, а педали опускаются в пол. Такой уровень автономности подразумевает, что Skysphere можно управлять без водителя в большинстве дорожных ситуаций. Машина приводится в движение 623-сильным электромотором. Публичная премьера автомобиля состоится в начале сентября на мюнхенском автосалоне.

Автомобилистам ранее пообещали предоставить дисконт на российские электромобили. Максимальный размер скидки должен находиться на уровне 25%. В результате можно купить агрегат на 625 тысяч рублей дешевле, если стоимость машины составит 2,5 млн рублей.