В Приморье рыбаки выловили более 12 тысяч тонн рыбы иваси

, 11 августа. В Приморье рыбаки добывают иваси в районе Южных Курил.

В Приморье рыбаки добывают иваси в районе Южных Курил. Как сообщает ИА PrimaMedia, купить сардину в крае возможно по доступным ценам в рамках социальной программы

В агентстве по рыболовству Приморского края рассказали, что сейчас на промысле иваси работает ООО «Форпост». Другой известный добытчик — компания «Доброфлот» — перерабатывает рыбу на своих плавбазах.

«Сложная промысловая обстановка в районе Южных Курил пока не позволяет выйти на объемы прошлого года и увеличить добычу иваси. Тем не менее, к 1 августа приморские рыбаки уже выловили 12 336 тонн этой рыбы», — отметили специалисты.

Консервы из сардины иваси являются частью социальной программы «Приморская рыба», которую разработали по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. Жители края могут купить консервы из рыбы с высоким содержанием полезных жирных кислот Омега-3 по доступным ценам.