Киев, 11 августа. Зампомощника главы Госдепа США Джордж Кент в контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским должен упорядочить олигархию. Об этом рассказал политолог Сергей Станкевич.

Политик, историк и аналитик в интервью изданию «Украина.ру» раскрыл схему США по упорядочиванию украинской олигархии, которая рассматривается как главный генетатор внутренних проблем для страны.

В Киев ранее направили представителя Госдепа — Джорджа Кента. Дипломат до этого работал в посольстве США на Украине, когда временный поверенный в делах Вашингтона Кристина Квин уходила в отпуск. Именно его называли куратором украинских антикоррупционеров.

В США признают, что олигархии выгодна хроническая нестабильность и вялотекущая война на Украине для решения вопросов неправовым образом. Однако это мешает президенту Соединенных Штатов Джо Байдену вести курс на предсказуемость, пояснил политолог.

«Вероятно, будет произведен искусственный отбор: одних олигархов зачистят, других приструнят и встроят в государственную систему», — пришел к выводу Станкевич.

По словам эксперта, Джордж Кент обладает репутацией человека, который может помочь в таких вопросах. Пока все выглядит так, что США хотят успокоения для Украины под опекой Германии и Франции, чтобы развязать себе руки в отношении Китая, заключил политолог.

В украинском МИД ранее озвучили темы переговоров Зеленского и Байдена, передает НСН. Президенты обсудят политику, безопасность и экономику.

Генерал Геннадий Москаль ранее назвал Зеленского «трусоватым». По его словам, политик боится президента России Владимира Путина, поэтому не решается на встречу.