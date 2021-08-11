Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" практически восстановлена

Москва, 11 августа. Концерн «Газпром» почти восстановил транзит по газопроводу «Ямал-Европа» к уровню, фиксировавшемуся до пожара на заводе в ЯНАО. Во вторник он составил 1,8 млн кубометров в час.

При этом утром транспортировка по трубе снова уменьшалась. Сокращение достигло почти 1,5 раза, до 1 млн кубов. Об этом свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

На фоне пожара прокачка голубого топлива через газопровод на входе в ГТС ФРГ 5 августа резко снизилась в два раза, с 1,9-2,1 млн кубометров газа в час до 1 млн. Позже прокачка продемонстрировала рост примерно до 1,4-1,6 млн кубов газа в час.

Газ будет являться переходным топливом еще не одно десятилетие, так как основные экономики стремятся достичь целевых показателей выбросов углерода. Такую точку зрения выразил главный исполнительный директор московской Macro-Advisory Ltd Крис Уифер.