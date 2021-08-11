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Эфир: Почему свободу протестовать в Литве называют анархией
Общество
Эфир: Почему свободу протестовать в Литве называют анархией
Prt Scr youtube.com  /  RU Delfi Литва

В среду, 11 августа, с 16:00 в медиацентре «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают протесты в Литве и жесткий разгон митингующих.

Протестующие собрались в центре Вильнюса, у здания Сейма, 10 августа, чтобы выразить несогласие с политикой литовских властей. Литовцев возмутило введение ограничений для невакцинированных граждан. По разным оценкам, протесты собрали несколько тысяч человек. Акцию жестоко разогнали местные правоохранители.

«Демократия не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие. Призываю цивилизованно позволить депутатам Сейма покинуть здание», — написал в социальных сетях президент Литвы Гитанас Науседа.

В прямом эфире эксперты обсуждают причины волнений в Литве, сравнивают действия литовских полицейских и их белорусских коллег. А также отвечают на вопрос: почему в одном случае свобода протестовать — это неотъемлемая часть демократии и права человека, а в другом — анархия.

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