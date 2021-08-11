Российские мужчины чаще выигрывают в лотерею, чем женщины

Москва, 11 августа. Российские мужчины чаще становятся победителями в разных лотереях. При этом женщины выиграют более крупные денежные суммы.

Исследование провели эксперты распространителя лотерейных билетов «Столото». Если рассматривать частоту побед с точки зрения гендерного распределения, то чаще выигрыш получают мужчины, выяснили эксперты по результатам первой половины 2021 года. Победителями становятся 57% мужчин и 43% женщин.

При этом данные внутренней аналитики свидетельствуют, что представительницы прекрасного пола получают более крупный выигрыш по сравнению с мужчинами. Эксперты добавили, что за первые полгода удалось разыграть призовой фонд в 17,166 млрд рублей. Всего было продано 96,179 млн выигрышных билетов.

Жительница Самары ранее выиграла в лотерею квартиру у моря. Денежный эквивалент приза составил 1 900 000 рублей. Однако женщина отказалась от выигрыша.