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В Волгограде состоится художественная выставка, посвященная 800-летию Александра Невского

  /   Обновлено: 11 августа 2021 12:31
Общество
В Волгограде состоится художественная выставка, посвященная 800-летию Александра Невского
Невские Новости  /  Иван Дьяков

Волгоград, 11 августа. В музее Машкова готовят арт-выставку к 800-летию князя Александра Невского

Волгоградский музей Машкова готовит большую выставку «Русский храм». Она будет представлена к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. В экспозицию войдут 92 произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Часть экспонатов из собрания музея, другие – из мастерских волгоградских художников, сообщает «Волгоградская правда».

Такая тема является новой для музея Машкова. Кураторы отобрали для выставки лучшие работы советских и российских художников, которых вдохновила спокойная красота и сила русских православных храмов, в том числе великие картины советских живописцев 1960-1970-х годов «На Волхове» Эдуарда Браговского, «Псковский Кремль» Петра Оссовского, «Поздней осенью в Ферапонтово» Николая Андронова.

Специально для этой выставки предоставили свои работы современные волгоградские художники Татьяна Ковешникова, Михаил Чалов и другие.

- Музей благодарен художникам, которые откликнулись и прислали свои работы для участия в выставке «Русский храм», - говорит куратор Анна Бойко. – Посетители выставки также увидят и прекрасные работы из коллекции музея, которые редко экспонируются.
Открытие экспозиции планируется в сентябре.

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