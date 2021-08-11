В Волгограде состоится художественная выставка, посвященная 800-летию Александра Невского

Волгоград, 11 августа. В музее Машкова готовят арт-выставку к 800-летию князя Александра Невского

Волгоградский музей Машкова готовит большую выставку «Русский храм». Она будет представлена к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. В экспозицию войдут 92 произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Часть экспонатов из собрания музея, другие – из мастерских волгоградских художников, сообщает «Волгоградская правда».

Такая тема является новой для музея Машкова. Кураторы отобрали для выставки лучшие работы советских и российских художников, которых вдохновила спокойная красота и сила русских православных храмов, в том числе великие картины советских живописцев 1960-1970-х годов «На Волхове» Эдуарда Браговского, «Псковский Кремль» Петра Оссовского, «Поздней осенью в Ферапонтово» Николая Андронова.

Специально для этой выставки предоставили свои работы современные волгоградские художники Татьяна Ковешникова, Михаил Чалов и другие.

- Музей благодарен художникам, которые откликнулись и прислали свои работы для участия в выставке «Русский храм», - говорит куратор Анна Бойко. – Посетители выставки также увидят и прекрасные работы из коллекции музея, которые редко экспонируются.

Открытие экспозиции планируется в сентябре.