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Мишустин поручил представить финансовую модель Дальневосточной авиакомпании
Экономика
Мишустин поручил представить финансовую модель Дальневосточной авиакомпании
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 августа. Минвостокразвития, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с властями Сахалинской области представят финансовую модель Дальневосточной авиакомпании.

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ должен быть представлен в кабмин до 15 августа 2021 года. К согласованию финансовой модели также допущена авиакомпания «Аврора».

Как напомнили в пресс-службе правительства, задача Дальневосточной авиакомпании — повысить доступность перелетов между регионами Дальнего востока. Разработка финансовой модели Дальневосточной авиакомпании является одним из поручений, сформулированных по итогам поездки премьер-министра на Сахалин в июле 2021 текущего года.

Михаил Мишустин ранее поручил профильным ведомствам проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической инфраструктуры на Курильских островах. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до начала сентября.

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