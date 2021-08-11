Мишустин поручил представить финансовую модель Дальневосточной авиакомпании

Москва, 11 августа. Минвостокразвития, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с властями Сахалинской области представят финансовую модель Дальневосточной авиакомпании.

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ должен быть представлен в кабмин до 15 августа 2021 года. К согласованию финансовой модели также допущена авиакомпания «Аврора».

Как напомнили в пресс-службе правительства, задача Дальневосточной авиакомпании — повысить доступность перелетов между регионами Дальнего востока. Разработка финансовой модели Дальневосточной авиакомпании является одним из поручений, сформулированных по итогам поездки премьер-министра на Сахалин в июле 2021 текущего года.

Михаил Мишустин ранее поручил профильным ведомствам проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической инфраструктуры на Курильских островах. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до начала сентября.