Оскорбительные слова азербайджанского дипломата о русских вывели из себя Жириновского

Москва, 11 августа. Председатель ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский резко отреагировал на оскорбления экс-посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде. Политик призвал к ответным мерам.

Азербайджанский дипломат записал обращение с оскорблениями в адрес лидера ЛДПР. Вагабзаде назвал «нацию Жириновского» свиньями. Политик вышел из себя в эфире программы Владимира Соловьева «Полный контакт».

Жириновский подчеркнул, что в Азербайджане постоянно произносят оскорбления в адрес русского народа. Депутат озвучил, какие меры необходимо применить в такой ситуации.

«Чтобы защитить соотечественников за рубежом, необходимо создать отдельное министерство национальных проблем», — констатировал политик.

Лидер ЛДПР добавил, что прокуратура и российские дипломаты также должны действовать. Юрист по межнациональным отношениям должен работать в каждом посольстве и подавать в суды, подытожил Жириновский.

Депутат намерен направить письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Жириновский в обращении хочет потребовать возбудить уголовное дело против Вагабзаде.

Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку ранее получил ноту от МИД Азербайджана. Ведомство сделало такой шаг на фоне высказываний Жириновского о республике, сообщает НСН.

Лидер ЛДПР в ответ упрекнул азербайджанских чиновников в неосведомленности о свободе слова. Жириновский напомнил, что имеет право высказывать свое мнение.