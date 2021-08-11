Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 12:47
12:47
Армия
Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении войск в приграничном районе Карабаха
12:47
Олимпиада-2020 в Токио
«Выводят на Игры бегемотов»: Петр Толстой высказался о медальном зачете ОИ в Токио
12:46
Общество
В РФПИ оценили безопасность препарата «Спутник V»
12:44
Происшествия
Правоохранители задержали жителя Петергофа за стрельбу на свадьбе
12:42
Политика
«Очень обидно»: ведущий Цветков назвал несправедливым недопуск Булановой на выборы в ЗакС
12:39
Экономика
Эксперты усомнились в эффективности автомобильной «карты спасения»
12:38
Политика
Экономист Лобода: Опыт Шугалея выгодно выделяет его среди других кандидатов
12:38
Происшествия
Пенсионер надругался над семилетней девочкой, заманив ее на дачу в Подмосковье
12:36
ФАН-ТВ
В Токио убрали Олимпийские кольца
12:35
Общество
Главред «Архонта» увидел в Шугалее и партии «Родина» гарантию спокойного будущего
Все новости

Оскорбительные слова азербайджанского дипломата о русских вывели из себя Жириновского

  /   Обновлено: 11 августа 2021 11:46
Политика
Оскорбительные слова азербайджанского дипломата о русских вывели из себя Жириновского
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 11 августа. Председатель ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский резко отреагировал на оскорбления экс-посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде. Политик призвал к ответным мерам.

Азербайджанский дипломат записал обращение с оскорблениями в адрес лидера ЛДПР. Вагабзаде назвал «нацию Жириновского» свиньями. Политик вышел из себя в эфире программы Владимира Соловьева «Полный контакт».

Жириновский подчеркнул, что в Азербайджане постоянно произносят оскорбления в адрес русского народа. Депутат озвучил, какие меры необходимо применить в такой ситуации.

«Чтобы защитить соотечественников за рубежом, необходимо создать отдельное министерство национальных проблем», — констатировал политик.

Лидер ЛДПР добавил, что прокуратура и российские дипломаты также должны действовать. Юрист по межнациональным отношениям должен работать в каждом посольстве и подавать в суды, подытожил Жириновский.

Депутат намерен направить письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Жириновский в обращении хочет потребовать возбудить уголовное дело против Вагабзаде.

Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку ранее получил ноту от МИД Азербайджана. Ведомство сделало такой шаг на фоне высказываний Жириновского о республике, сообщает НСН.

Лидер ЛДПР в ответ упрекнул азербайджанских чиновников в неосведомленности о свободе слова. Жириновский напомнил, что имеет право высказывать свое мнение.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Оскорбительные слова азербайджанского дипломата о русских вывели из себя Жириновского
Жириновский азербайджан оскорбления
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru