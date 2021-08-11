ЦИК РФ проведет жеребьевку по определению мест в бюллетенях на выборах 16 августа

Москва, 11 августа. Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на думских выборах состоится 16 августа в Центризбиркоме РФ, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, жеребьевку проведут оперативно, так как активный период агитации начинается с 21 августа.

«Этап регистрации у нас завершается 15 августа. И уже 16 августа мы сразу, не теряя времени, планируем провести жеребьевку», — рассказала председатель ЦИК на заседании.

Памфилова подчеркнула, что она уже подписала приглашения всем представителям партий, чтобы они смогли принять участие в мероприятии. Как отметила глава ведомства, жеребьевка для распределения теле- и радиоэфира, а также бесплатных печатных площадей между партиями пройдет с 16 по 19 августа.

Ранее Элла Памфилова заявила, что прививки от коронавируса имеют более половины членов избирательных комиссий по всей России. В общей сложности в РФ работают более 900 тысяч членов комиссий, рассказала она.