Экономист Лобода: Опыт Шугалея выгодно выделяет его среди других кандидатов

Глубокие знания российского и международного права, плотное общение с различными социальными группами россиян выгодно выделяют Максима Шугалея среди других кандидатов в депутаты. Такое мнение в комментарии ФАН высказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в ЗакС Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Социолог заявил, что нацелен на результат. Он планирует активно работать с избирателями.

«Политическая и гражданская позиция социолога и общественного деятеля Максима Шугалея поможет обрести второе дыхание Заксобранию Петербурга. Он очень предан и России, и родному городу на Неве. Очень важно, что кандидат имеет глубокие практические знания в области социологии и взаимодействия с органами власти. Понимать механику законотворческой реализации разрабатываемых инициатив может только грамотный юрист. Чем больше будет таких профессионалов в органах власти, тем будет эффективнее в целом государственное управление в стране», — пояснил Андрей Лобода.

По его мнению, социальная и правовая защита населения сегодня снова очень актуальна в политической повестке России. Уже очевидно, что в отличие от многих кандидатов, рвущихся к власти во благо лоббирования своих и корпоративных интересов, Шугалей, выражаясь спортивным термином, является «чистым» кандидатом. Защищать интересы петербуржцев с незапятнанной политической и деловой биографией намного легче и эффективнее. Глубокие знания российского и международного права, плотное общение с различными социальными группами выгодно выделяют Максима Шугалея среди других кандидатов. По сути, люди такого масштаба должны избираться в Государственную думу, считает Лобода.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В Санкт-Петербурге, как и во всей России, у людей проблемы и заботы схожи, уверен эксперт. Существуют проблемы нестабильного рынка труда с низкими и зачастую серыми зарплатами, охраны здоровья, поддержки остронуждающихся социальных слоев населения, развития предпринимательства в секторе малого бизнеса, уплотненной застройки территорий. У Максима Шугалея есть огромное преимущество — о всех сложностях он знает не понаслышке. Проведены сотни встреч с населением, причем не только в год выборов, есть и готовые результаты социологических исследований, наглядно отражающих карту социального здоровья и чаяний жителей Санкт-Петербурга.

«Очень вероятно, что Максим Шугалей одержит уверенную победу. В этом ему поможет колоссальный запрос общества на порядочных и целеустремленных политиков, не забывающих еще и о нравственных ценностях. Сам факт регистрации господина Шугалея на выборы в ЗакС Петербурга является очень позитивной новостью в общественно-политической повестке дня города на Неве», — заключил Андрей Лобода.

Ученый-социолог родился в Ленинграде, широкую известность он получил при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, когда он провел в плену почти два года. Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.