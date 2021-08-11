Украинские артисты массово отказываются выступать на концерте ко Дню независимости

Киев, 11 августа. Режиссер концерта ко Дню независимости Украины Екатерина Царик пожаловалась на артистов, которые массово отказываются участвовать в праздничном мероприятии.

По данным Klymenko Time, у всех артистов разные причины для отказа. По словам Царик, часть украинских исполнителей не может выступать, поскольку занята на концертах в других городах. При этом некоторые звезды вовсе отказались петь на благотворительном концерте. Например, «Бумбокс» «корректно отказался», группа «Плач Еремии» просто не приняла предложение. Интересно, что одна исполнительница — Катя Чили — заявила, что не готова петь бесплатно, пишет «Культуромания».

День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году, по замыслу организаторов, праздник растянется на три дня и будет сопровождаться концертами, военными парадами.

В конце июля стало известно, что рок-группе Green Grey запрещено выступать на Дне независимости Украины в Киеве. Причина простая: песня на русском языке. На Украине уже несколько лет борются с русским языком и пытаются популяризировать мову. Отказ некоторых жителей страны говорить на украинском языке зачастую заканчивается скандалом.